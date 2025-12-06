MAISON DANS LA FORÊT DU MONDE SORTIE DE RÉSIDENCE Saint-Germain-de-Calberte

Soutenu en production déléguée pour Le Bond Sourd de la Bête Féroce en 2022, Michaël Hallouin revient en résidence d’écriture dans les Cévennes pour sa nouvelle création autour de la forêt.

L’histoire commence simplement un homme dont la vie ne tient qu’à un fil se réfugie au coeur d’une forêt et y rencontre une garde-chasse mystérieuse, prénommée Diane… Ce qu’ils inventent ensemble pourrait être une comédie féroce.

Maison dans la Forêt du monde est une sorte de fabrique forestière, où se mêlent des êtres désorientés, des jeux de bêtes, des enchevêtrements de mots et une tronçonneuse. C’est un voyage dans le temps. Le sens de l’Histoire n’est plus linéaire. Mythologie et Histoire s’entremêlent. On se retrouve au bord du ruisseau d’une enfance cévenole puis dans une forêt de Lorraine en 1917, désarmé par la présence soudaine d’Artémis dans un bois d’Athènes.

Sortie de résidence

SAM O6 DEC 18:00 Labo Rieuse -Saint-Germain-de-Calberte .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

After receiving delegated production support for Le Bond Sourd de la Bête Féroce in 2022, Michaël Hallouin returns to the Cévennes region for a writing residency on his new forest-based play.

The story begins simply enough: a man whose life is hanging by a thread takes refuge in the heart of a forest, where he meets a mysterious gamekeeper named Diane?

German :

Michaël Hallouin, der 2022 für Le Bond Sourd de la Bête Féroce als delegierte Produktion unterstützt wurde, kehrt für sein neues Werk, das sich um den Wald dreht, in die Cevennen zurück, um dort zu schreiben.

Die Geschichte beginnt ganz einfach: Ein Mann, dessen Leben am seidenen Faden hängt, flüchtet sich in einen Wald und trifft dort auf eine mysteriöse Wildhüterin namens Diane

Italiano :

Michaël Hallouin, che ha ricevuto una delega di produzione per Le Bond Sourd de la Bête Féroce nel 2022, torna nelle Cévennes per una residenza di scrittura sulla sua nuova opera teatrale sulla foresta.

La storia inizia in modo abbastanza semplice: un uomo la cui vita è appesa a un filo si rifugia nel cuore di una foresta, dove incontra una misteriosa guardiacaccia di nome Diane?

Espanol :

Michaël Hallouin, que recibió una ayuda a la producción delegada para Le Bond Sourd de la Bête Féroce en 2022, regresa a las Cevenas para una residencia de escritura de su nueva obra sobre el bosque.

La historia comienza de forma sencilla: un hombre cuya vida pende de un hilo se refugia en el corazón de un bosque, donde conoce a una misteriosa guardabosques llamada Diane?

