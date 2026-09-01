Maison d’ArchéoJuraSites Salle d’exposition André Berthier Chaux-des-Crotenay

Informations pratiques

Chaux-des-Crotenay

Maison d’ArchéoJuraSites

Salle d’exposition André Berthier 24 grande rue Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’exposition La découverte d’André Berthier .

Entrée gratuite. .

Salle d’exposition André Berthier 24 grande rue Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60 info@archeojurasites.org

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English : Maison d’ArchéoJuraSites

L’événement Maison d’ArchéoJuraSites Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA