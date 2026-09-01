Maison d’ArchéoJuraSites Salle d’exposition André Berthier Chaux-des-Crotenay
samedi 19 septembre 2026 · Salle d'exposition André Berthier · Chaux-des-Crotenay
Informations pratiques
Chaux-des-Crotenay
Maison d’ArchéoJuraSites
Salle d’exposition André Berthier 24 grande rue Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’exposition La découverte d’André Berthier .
Entrée gratuite. .
Salle d’exposition André Berthier 24 grande rue Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60 info@archeojurasites.org
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L’événement Maison d’ArchéoJuraSites Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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