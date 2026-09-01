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Maison d’ArchéoJuraSites Salle d’exposition André Berthier Chaux-des-Crotenay

samedi 19 septembre 2026 · Salle d'exposition André Berthier · Chaux-des-Crotenay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle d'exposition André Berthier
Adresse
24 grande rue
Ville
39150 Chaux-des-Crotenay
Département
Jura
Tarif

Chaux-des-Crotenay

Maison d’ArchéoJuraSites

Salle d’exposition André Berthier 24 grande rue Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir l’exposition La découverte d’André Berthier .
Entrée gratuite.   .

Salle d’exposition André Berthier 24 grande rue Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60  info@archeojurasites.org

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English : Maison d’ArchéoJuraSites

L’événement Maison d’ArchéoJuraSites Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-08-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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