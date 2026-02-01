Maison de la Biodiversité Atelier spécial Dynamique Céleste Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa
Maison de la Biodiversité Atelier spécial Dynamique Céleste Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa samedi 14 février 2026.
Maison de la Biodiversité Atelier spécial Dynamique Céleste
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 16:30:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Avec la FédéSciences, découvrez les mouvements des astres du système solaire.
.
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.11.43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the movements of the stars in the solar system with FédéSciences.
L’événement Maison de la Biodiversité Atelier spécial Dynamique Céleste Nouméa a été mis à jour le 2026-02-04 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie