Maison de la Biodiversité Ateliers vivants à la carte Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa

Maison de la Biodiversité Ateliers vivants à la carte

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-28

2026-02-07

Les animateurs proposent au public des ateliers déployés totalement ou partiellement en fonction du public présent.

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie +687 25.11.43

English :

Our animators offer workshops that can be fully or partially deployed, depending on the audience present.

