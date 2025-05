La ville a-t-elle encore besoin de lieux sacrés ? – Maison de la Conversation Paris, 21 mai 2025, Paris.

Comment les lieux sacrés, religieux et non religieux, lieux de mémoire, sacré dans la nature parviennent-ils à nous relier ? Dans le cadre de l’exposition Lieux sacrés, qui explore les formes multiples que revêt aujourd’hui le sacré dans la ville, le Pavillon de l’Arsenal organise un hors les murs à la maison de la Conversation sous la forme d’une grande conversation entre le public et cinq intervenant.es pluridisciplinaires.

PROGRAMME

19h – 19h45 : Table ronde

Meriem Chabani, architecte urbaniste, fondatrice de l’agence New South

Emma Vilarem, directrice de [S]CITY. Elle est docteure en neurosciences cognitives, spécialisée dans l’étude des interactions sociales. Elle s’intéresse à la façon dont l’environnement urbain affecte notre cerveau et nos comportements, et dont l’humain vit la ville en retour.

Philippe Prost, architecte et urbaniste

Mathieu Lours, historien de l’architecture, commissaire de l’exposition Lieux sacrés

19h45 – 20h30 : Échanges

La soirée sera suivie par des échanges en petit groupes avec chaque intervenant

Le mercredi 21 mai 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit

https://www.eventbrite.fr/e/conversation-la-ville-a-t-elle-encore-besoin-de-lieux-sacres-tickets-1338548096389?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Public adultes.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

communication@maisondelaconversation.org

Quels liens tissons-nous avec les lieux sacrés dans la ville ? Le 14 mai, la Maison de la Conversation accueille une grande conversation participative organisée par le Pavillon de l’Arsenal, en écho à l’exposition Lieux sacrés. Un moment d’échange avec des expert.es de l’urbanisme, de l’architecture et des sciences humaines pour explorer ce qui nous relie aux espaces sacrés, religieux ou profanes.