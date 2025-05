Les mots et moi – Club de lecture – Maison de la Conversation Paris, 24 mai 2025, Paris.

Oclubdeglo est un bookclub autour de la littérature noire et par là j’entends littérature africaine, afro-américaine et caribéenne. Le concept est que chaque participant ramène un livre de son choix d’un auteur.trice noir.e et nous le présente. L’idée étant le partage et la découverte, tous les participants sont libres de venir avec un livre de leur choix, peu importe le genre littéraire. Oclubdeglo a pour objectif de réunir des passionnés de lecture ainsi que des amateurs.trices et de se rencontrer dans la vie réelle au-delà des réseaux sociaux.

Billetterie : https://forms.gle/cXAx7D2jbNrEdnxc9

Le samedi 24 mai 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

https://forms.gle/cXAx7D2jbNrEdnxc9

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-24T17:00:00+02:00

2025-05-24T15:00:00+02:00_2025-05-24T19:00:00+02:00

fin : 2025-05-24T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://forms.gle/cXAx7D2jbNrEdnxc9 communication@maisondelaconversation.org

Oclubdeglo, c’est un bookclub dédié à la littérature noire : africaine, afro-américaine et caribéenne. Un moment d’échange littéraire ouvert à toutes et tous.