Ugoki no Shima – L’Île du Mouvement – Maison de la Conversation Paris, 27 mai 2025, Paris.

Imaginer le Mouvement sur l’Île Idéale

Ugoki no Shima – L’Île du Mouvement est une résidence artistique immersive mêlant danse hip-hop, arts visuels et narration, inspirée par la culture japonaise. À travers des performances, des ateliers participatifs et des temps d’échange, ce projet explore notre rapport au travail et aux dynamiques humaines dans un monde en mutation.

Chaque rencontre est une étape partagée de la création en cours, invitant le public à s’impliquer dans une réflexion collective, créative et engagée.

Porté par Micky Marshall, chorégraphe et directeur artistique, Ugoki no Shima puise dans son expérience au sein de la Awaji Youth Federation au Japon, où il a observé de près les codes du monde professionnel local : hiérarchies, silences, tensions sociales.

Plus qu’un simple regard sur le monde du travail, ce projet cherche à imaginer d’autres manières de faire société. Il questionne nos liens humains, notre rapport à la performance et à la collectivité, en faisant dialoguer danse hip-hop et culture japonaise.

Cette résidence se veut un véritable laboratoire artistique et humain, pour penser ensemble une société plus inclusive, sensible et connectée.

Billetterie : https://www.eventbrite.fr/e/1341860453739?aff=oddtdtcreator

Le mardi 27 mai 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit

Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

communication@maisondelaconversation.org

