Comment les lieux sacrés, religieux et non religieux, lieux de mémoire, sacré dans la nature parviennent-ils encore à nous relier ? Dans le cadre de l’exposition Lieux sacrés, qui explore les formes multiples que revêt aujourd’hui le sacré dans la ville, le Pavillon de l’Arsenal organise un événement hors les murs à la Maison de la Conversation sous la forme d’une grande conversation entre le public et quatre intervenant.es pluridisciplinaires.

PROGRAMME

19h00 – Table ronde

Meriem Chabani, architecte urbaniste, fondatrice de l’agence New South

Mathieu Lours, historien de l’architecture, commissaire de l’exposition Lieux sacrés

Emma Vilarem, directrice de [S]CITY, docteure en neurosciences cognitives

Philippe Prost, architecte et urbaniste, fondateur de l’Atelier d’Architecture Philippe Prost

20h00 – Échanges

La soirée sera suivie par des échanges en petits groupes avec chaque intervenant.e

Design de la Conversation

Valérie Decroix, Maison de la Conversation

Manifestation organisée dans le cadre de l’exposition « Lieux sacrés » présenté à l’espace Notre-Dame Paris 4, avec le soutien de Paris métropole du Grand Paris et EDF

Dessin : Aline Zalko

Le mercredi 21 mai 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la conversation 12 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

Maison de la conversation 12 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

L’architecture sacrée est un élément essentiel de la naissance et du fondement des villes. Quelle peut être son inscription dans la ville contemporaine ? A-t-on encore besoin de sacré au coeur des villes ?