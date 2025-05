Ici on s’écoute – cercle de parole Nayoki, en mixité – Maison de la Conversation Paris, 5 juin 2025, Paris.

Un moment d’échange et de partage pour croiser nos regards sur les sujets qui façonnent nos vies et qui nous éprouvent différemment (la culture, l’éducation, le travail, les relations, la spiritualité…). Une opportunité pour explorer d’autres regards, s’interroger, déconstruire des croyances, pour mieux se connecter aux autres.

L’objectif de ces cercles est de créer un environnement où nous pouvons, hommes et femmes, nous exprimer librement, s’écouter les uns les autres et approfondir notre compréhension mutuelle de ce que nous vivons. Ce moment est conçu comme un espace d’échange ouvert et bienveillant où chacun est invité à partager ses réflexions, ses expériences et ses pensées. Nous encouragerons la participation active, le respect des opinions divergentes et la confidentialité pour créer un espace sûr et inclusif. Chaque voix est importante, et chaque histoire apporte une nouvelle perspective.

Sous la casquette de facilitateur en intelligence collective et coach-formateur en soft skills, Régis est un passionné de rencontres. Convaincu de l’infinie capacité de l’être humain à se réinventer, il aime connecter les individus, leurs expériences et faciliter des échanges pour ouvrir de nouvelles perspectives à chacun. C’est dans cet esprit qu’il crée les cercles Nayoki, pour qu’à travers l’écoute et le partage, chacun puisse trouver des ressources pour construire son propre chemin vers l’épanouissement.

Boostée par l’humaine et éternelle enthousiaste, Mélissa accompagne les personnes qui veulent donner une impulsion à leur carrière, révéler leur potentiel, trouver l’épanouissement dans leur travail.

Elle propose ainsi coaching, formation et conseil en recrutement. Amoureuse des mots et des échanges, elle s’est ainsi naturellement proposée pour co-animer les cercles de paroles.

Billetterie : https://www.eventbrite.fr/e/ici-on-secoute-cercle-de-parole-nayoki-en-mixite-tickets-1365290714279?aff=oddtdtcreator

Le jeudi 05 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

communication@maisondelaconversation.org

