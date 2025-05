JDEAA Journée des Enfants Africains et Afrodescendants – Maison de la Conversation Paris, 21 juin 2025, Paris.

JDEAA25 – Journée des Enfants Africains et Afrodescendants

Samedi 21 juin 2025 – Maison de la Conversation (12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris)

La JDEAA (Journée des Enfants Africains et Afrodescendants) revient pour sa 4ᵉ édition ! Organisé par la Ligue Panafricaine_Umoja (LP_U) en partenariat avec la Maison de la Conversation, cet événement annuel gratuit est un temps fort culturel, éducatif et familial, dédié à la valorisation des enfants et des familles afrodescendantes.

Une journée pour célébrer la culture africaine avec fierté et bienveillance.

Au programme :

Ateliers pour enfants et ados autour de la culture africaine

Créateurs de contenus soigneusement sélectionnés

Conférences pour les parents autour des enjeux éducatifs

Espaces d’échange et de convivialité pour toutes les générations

Entrée gratuite sur inscription – places limitées : https://www.helloasso.com/associations/ligue-panafricaine-umoja-l-pu/evenements/jdeaa-2025-journee-des-enfants-afrodescendants-et-africains

Temps forts de la journée :

Conversation participative – Micro-agressions racistes : les détecter pour mieux les combattre

Avec Yaotcha d’Almeida, psychologue et autrice du livre Impact des microagressions et de la discrimination raciale sur la santé mentale des personnes racisées.

À travers des exemples concrets, cette conversation interactive permettra de comprendre, identifier et agir face aux micro-agressions.

Public : Parents & Ados

Conversation participative – Plongée dans les coulisses du jeu vidéo

Avec Camille-Molly Martin, narrative designer et référente Île-de-France chez AfroGameuses.

Découvrez les métiers invisibilisés du jeu vidéo et comment les AfroGameuses œuvrent pour plus de diversité et d’égalité dans cet univers.

Public : Ados dès 12 ans

Qui organise ?

La Ligue Panafricaine_Umoja (LP_U) est une organisation autofinancée engagée pour la transmission culturelle, l’estime de soi, et la valorisation des histoires africaines et afrodescendantes.

Une journée placée sous le signe de la transmission, de la fierté et du vivre-ensemble. Venez nombreux !

Le samedi 21 juin 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

communication@maisondelaconversation.org

Cette journée gratuite et familiale célèbre la culture africaine à travers ateliers, conférences et échanges intergénérationnels. Un rendez-vous engagé, joyeux et enrichissant pour petits et grands autour de la transmission, de la fierté et du vivre-ensemble.