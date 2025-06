Université d’Été du Lien Social Maison de la Conversation Paris 28 août 2025

Le lien social est une ressource vitale.

C’est lui qui rend les équipes plus soudées, les personnes plus engagées, les organisations plus résilientes.

Solitude, désengagement, perte de confiance… Aujourd’hui, ce lien se fragilise.

Comment recréer du lien, là où il se défait ? Comment prendre sa part pour devenir un acteur du bien commun ?

Université d’Été du Lien Social

Écouter des éclaireurs – dirigeants, chercheurs, associations – qui pensent et expérimentent de nouvelles formes pour renforcer le lien social.

️ Construire ensemble des propositions concrètes pour renforcer le lien social dans les entreprises et dans la cité.

Passer à l’action, chacun à son échelle, dans sa structure, dans sa ville.

Célébrer, parce que recréer du lien, c’est aussi créer de la joie.

Ce que vous allez vivre

Un format collaboratif avec 100 participants engagés .

. Des rencontres humaines riches, un début de communauté.

De l’inspiration + de l’activation = un vrai passage à l’acte.

Le jeudi 28 août 2025

de 09h00 à 19h00

payant

Billet pour la journée (repas inclus) : 55 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-28T12:00:00+02:00

2025-08-28T10:00:00+02:00_2025-08-28T20:00:00+02:00

fin : 2025-08-28T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/universite-dete-du-lien-social-tickets-1420675872779?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl communication@maisondelaconversation.org

Une journée pour repenser le lien dans l’entreprise et la société, passer à l’action et créer du commun.