Visite guidée – Promesses consumées Maison de la Conversation Paris

Vendredi 11 juillet : Atelier participatif : “Réparer les promesses”

Un atelier sensible et collaboratif autour des promesses non tenues.

Chaque participant·e est invité·e à écrire une promesse reçue ou faite, puis à la transformer en une micro-création (texte, collage, photo ou autre forme libre).

L’idée est de proposer un espace d’expression douce et de partage, avec à la clé une fresque collective qui me servira pour un projet digital annexe à mon exposition

Vendredi 18 juillet : Initiation à la photo émotionnelle : “Photographier ce qui ne se dit pas”

Un atelier autour du storytelling visuel et de la photo sensible.

Je partagerai ma méthode pour traduire une émotion ou un souvenir en image, puis on passera à une mise en pratique simple avec les outils que les gens ont (smartphones, appareils, etc.).

Chacun·e repartira avec une photo porteuse d’un “non-dit” personnel.

Vendredi 25 juillet : Talk de clôture : “Sororité, amitié, amour : ce qui reste”

Une discussion ouverte autour des liens humains : ce qui reste après les promesses consumées.

Je partirai de certaines œuvres de l’expo pour aborder les thèmes de la fraternité, du deuil, de l’amour invisible ou empêché.

gratuit

https://www.eventbrite.fr/e/visite-guidee-promesses-consumees-tickets-1446958213969?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/visite-guidee-promesses-consumees-tickets-1446958213969?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl communication@maisondelaconversation.org