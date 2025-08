Rencontre « Le Japon et moi – Comment allier passion et travail ? » Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Rencontre « Le Japon et moi – Comment allier passion et travail ? » Maison de la culture du Japon à Paris Paris mercredi 12 novembre 2025.

À travers les témoignages de professionnels au sein d’entreprises japonaises, nous découvrirons la diversité des chemins professionnels possibles en lien avec le Japon.

Intervenants :

Inabata France S.A.S., Japan Airlines Co., Ltd. , SUNTORY FRANCE S.A.S., et UNIQLO Europe Limited

Modérateur :

Julien Martine (maître de conférences à l’Université Paris Cité)

Lieu : Grande salle (niveau -3) | Durée : 2h | En français

Entrée libre sur réservation à partir du 4 septembre

Quel parcours professionnel peut-on envisager en apprenant le japonais et la culture japonaise ? Que signifie travailler en lien avec le Japon ? Et comment transformer ses apprentissages ou sa passion pour la culture japonaise en une carrière ? Lors de cet événement destiné aux étudiants, plusieurs intervenants français ayant étudié la langue et les études japonaises viendront partager leur expérience.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Réservation en ligne à partir du 4 septembre 2025.

Public jeunes et adultes.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/le-japon-et-moi-comment-allier-passion-et-travail https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel