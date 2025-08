Conférence « Penser la nature et l’homme avec Isao Takahata » Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Kenjirō Muramatsu et Antonin Bechler présentent la pensée d’Isao Takahata (1935-2018) à travers ses films et ses écrits, ainsi que les choix formels qui ont façonné les représentations visuelles qu’il a produites.

Kenjirō Muramatsu est maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon III. Il étudie les relations entre la société de consommation et l’environnement naturel dans le Japon et l’Europe à travers des recherches sur l’agriculture, l’alimentation, les mouvements sociaux et la culture populaire.

Antonin Bechler (participation en ligne depuis le Japon) est chercheur à l’Institut français de recherche sur le Japon (Maison franco-japonaise de Tokyo) et maître de conférences au département d’études japonaises de l’université de Strasbourg. Ses recherches portent sur les représentations, discours et idéologies déployés dans la fiction japonaise contemporaine, en particulier la littérature (notamment les romanciers Ōé Kenzaburō et Murakami Haruki), mais également les productions de la culture populaire (animation, manga, etc.).

Lieu : Petite salle (rez-de-chaussée)

Durée : 1h30

Entrée libre sur réservation à partir du 6 novembre

En français

*La conférence ne sera pas diffusée en ligne.

Depuis le début de sa carrière au Studio Tōei (1959-1971) jusqu’à ses travaux au sein du Studio Ghibli (1985-2018), le cinéaste d’animation a conservé une position critique et singulière dans le monde de l’animation japonaise. Cette conférence évoque ses représentations de la nature ainsi que la place que celle-ci occupe dans sa vision de l’homme et de la société, en les comparant à celles de Hayao Miyazaki.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

