Conférence-démonstration « Féminités dans le nô – De l’invisible au visible – » – Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 14 juin 2025, Paris.

Le nô est une forme dramatique psalmodiée, chantée et dansée. Créé au XIVe siècle pour apaiser le cœur des humains, il a pour fonction de chasser les tourments causés par les passions humaines en montrant la souffrance dont sont atteints les personnages. Créé et interprété par des hommes, le nô convoque cependant une grande partie de personnages féminins. Conservé intact, le répertoire du nô se fait donc le reflet des débats de l’époque.

Production : Le Théâtre de l’Éventail

Biographies des artistes

Raphaël Trano (mise en scène)

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Raphaël Trano a effectué plusieurs séjours au Japon pour y étudier le Nô et le Kyôgen. Il a notamment passé un an à Kumamoto en 2005 auprès du grand maître de Nô Tanshu Kano et plusieurs mois à Tokyo en 2010 auprès du grand maître de Kyôgen Tôjiro Yamamoto, Trésor National Vivant du Japon. En 2020, il est assistant de la maître de nô Kinue Oshima lors du stage de formation sur lenô à destination de la troupe du Théâtre du Soleil pour le spectacle L’Ile d’or (mise en scène Ariane Mnouchkine). En 2022, il fait partie de la troupe de l’école Kita dirigée par les maîtres Kinue Oshima et Ryoichi Kano lors des représentations de Nô à Aix-en-Provence, Manosque et Marseille.

Atsushi Sakai (violoncelle/voix)

Né à Nagoya, Atsushi Sakai étudie le violoncelle avec Harvey Shapiro et obtient un premier prix à l’unanimité, premier nommé avec le Prix Jean Brizard au Conservatoire National de Musique de Paris sous la direction de Philippe Muller. Il débute sa carrière comme continuiste au sein d’ensembles baroques puis se consacre à la direction d’orchestre.

Yuko Oshima (percussions/voix)

Née au Japon, Yuko développe son langage musical en batterie à travers l’improvisation et la composition, avec des musiciens, danseurs, et des comédiens. En tant que batteuse, elle se focalise sur la recherche de sons avec son instrument et ses accessoires métalliques tout en gardant la passion du rythme et du groove. Elle est lauréate 2021 de la Villa Kujoyama.

Isabelle Duthoit (clarinette/voix)

Après avoir étudié la clarinette au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, Isabelle Duthoit s’oriente vers les musiques d’aujourd’hui, puis vers l’improvisation libre, et travaille avec de nombreux artistes de la scène expérimentale internationale. Elle développe depuis vingt ans une technique vocale singulière, recherchant « un langage avant le langage, une voix de l’origine ». En 2008, elle est résidente à la Villa Kujoyama à Kyoto pour étudier le cri dans le chant nô, la récitation du bunraku et l’iaidō.

Géraldine Keller (voix/flute)

Soprano, artiste lyrique et vocaliste, son répertoire de prédilection s’ancre dans la création d’oeuvres contemporaines en privilégiant la complémentarité des musiques écrites et improvisées. Emportée des arts plastiques vers l’exploration sonore, elle trace depuis un parcours ouvert associant d’autres pratiques : la danse contemporaine, le théâtre musical, le théâtre d’objet, la poésie, la performance.

Michiko Takahashi (voix)

Michiko Takahashi est une chanteuse japonaise renommée, diplômée de l’Université des Arts de Tokyo. Depuis 2009, elle a développé sa carrière en France, où elle est devenue une figure incontournable de la scène musicale contemporaine. Spécialisée dans l’interprétation des oratorios et des musiques sacrées, Michiko Takahashi collabore avec des ensembles de musique ancienne et contemporaine et s’engage également dans la création contemporaine et les projets interculturels. Elle tisse des liens entre les cultures et les disciplines, tout en restant fidèle à son engagement artistique.

Noémie Ettlin (voix/mouvement)

Formée à D.A.N.C.E (Dance Apprentice Network Across Europe) sous la direction artistique de Frédéric Flamand, William Forsythe, Wayne McGregor et Angelin Preljocaj, elle fait partie du Ballet National de Marseille de 2009 à 2012. En 2015, elle joue dans Lady Aoï de Yukio Mishima mis en scène par Raphaël Trano (CNSAD/Théâtre de l’aquarium). Depuis 2021, elle danse dans Chers de Kaori Ito avec qui elle collabore aussi sur des projets de médiation culturelle.

Didier Galas (voix/mouvement)

Didier Galas s’est formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, à Paris, principalement auprès de Claude Régy. Il poursuit sa formation au Japon avec un maître de Nô, et en Chine avec un maître d’Opéra de Pékin. Une double approche du théâtre oriental qui donnera une orientation singulière à son travail. Didier a été lauréat de la Villa Kujoyama en 1998.

Le samedi 14 juin 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/feminites-dans-le-no https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel

Le Théâtre de l’Éventail proposera une nouvelle lecture des figures féminines caractéristiques du nô à partir d’un travail de recherche autour du nô, de la danse et de la musique.