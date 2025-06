Concert de musique aïnoue « OKI and Rekpo » Maison de la culture du Japon à Paris Paris 28 juin 2025

OKI en concert — Une réinvention moderne de la musique aïnoue

Depuis plus de trois décennies, OKI s’impose comme une figure incontournable du renouveau musical aïnou. Héritier d’un patrimoine rare, il fait revivre les rythmes et les chants traditionnels de son peuple en les fusionnant avec des influences aussi diverses que le reggae, le blues ou le dub. Sa signature sonore unique repose notamment sur le tonkori, instrument à cordes traditionnel qu’il a électrifié pour mieux l’ancrer dans le présent.

Artiste au rayonnement international, OKI a foulé les scènes du monde entier, du Japon à l’Europe en passant par les États-Unis, et s’est produit dans des festivals prestigieux comme le WOMAD. Également producteur, il a contribué à faire connaître d’autres voix aïnoues emblématiques, telles que la chanteuse Umeko Ando ou le groupe vocal Marewrew.

À la MCJP, il sera entouré d’un trio complice : la chanteuse et musicienne Rekpo, le batteur Manaw Kanô, et le bassiste Takashi Nakajô. Ensemble, ils proposeront une exploration inédite et puissante de la musique aïnoue, entre racines profondes et inspirations modernes.

Avec :

OKI : chant, tonkori, mukkuri

REKPO : chant, tonkori, mukkuri

MANAW KANÔ : batterie

TAKASHI NAKAJÔ : basse

Réservation sur ce lien.

Le samedi 28 juin 2025

de 20h00 à 21h30

payant

De 16 à 20 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T23:00:00+02:00

2025-06-28T21:00:00+02:00_2025-06-28T22:30:00+02:00

fin : 2025-06-29T00:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Grande Salle (Niveau -3)Paris

https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel

La Maison de la culture du Japon à Paris vous invite à un voyage musical inédit à travers l’univers vibrant des Aïnous, peuple autochtone du nord du Japon. Dans le cadre de l’événement Les Aïnous – Voyage au cœur d’une culture méconnue, le musicien OKI propose un concert exceptionnel mêlant traditions ancestrales et sonorités contemporaines.