Maison de la danse animations vacances de Noël 2025 Saint-Laurent-du-Var

Concept original chorégraphique le dimanche 21 décembre
Enfants 6-10 ans
Formule journée de 10h à 18h 45€ (atelier repas et goûter)
333 avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 31 66 65 m.danse@agasc.fr
English : Maison de la danse animations vacances de Noël 2025
Original choreography concept on Sunday 21 December
Children aged 6–10
Full-day package from 10 a.m. to 6 p.m. £45 (workshop, lunch and afternoon snack)
