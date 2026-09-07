Maison de la distillation, Maison de la Distillation, Bou

Informations pratiques

Maison de la distillation Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison de la Distillation Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Distillerie fixe du début du XXᵉ siècle avec matériel ancien et lieu d’exposition.

La maison de la distillation de Bou, créée « in situ » dans l’ancienne coopérative de distillerie qui a fonctionné de 1920 à 1980, a conservé tout le matériel d’époque, notamment un alambic à 3 vases « Guillaume frères ». Deux alambics plus anciens (1870 et 1890) sont présentés en complément. Une pompe à chapelet « Beaudoin – Mardié » a également été restaurée.

Maison de la Distillation 2 rue de Sourde, 45430 Bou Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 58 15 15 http://www.mairiedebou.fr Distillerie fixe du début du XXe siècle avec matériel ancien et lieu d’exposition.

La maison de la distillation de Bou créée « in situ » dans l’ancienne coopérative de distillerie qui a fonctionné de 1920 à 1980, a conservé tout le matériel d’époque notamment un alambic à 3 vases « Guillaume frères » (Clermont-Ferrand). Une pompe à eau, à chapelet « Beaudoin – Mardié » a également était restaurée ainsi qu’un petit pressoir G. Barrault (Loeuilly). Deux alambics plus anciens (1870 et 1890) sont présentés en complément lors des Journées du Patrimoine. Parking

Distillerie fixe du début du XXᵉ siècle avec matériel ancien et lieu d’exposition.

christian.chenault©wanadoo.fr