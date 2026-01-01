Maison de la mobilité Atelier Citoyen Carhaix-Plouguer
Maison de la mobilité Atelier Citoyen Carhaix-Plouguer jeudi 29 janvier 2026.
Maison de la mobilité Atelier Citoyen
31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 17:30:00
fin : 2026-01-29 19:00:00
Date(s) :
2026-01-29
Sur inscription, venez échanger sur les solutions de mobilité qui pourraient améliorer les déplacements sur la COB .
31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 73 53 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Maison de la mobilité Atelier Citoyen
L’événement Maison de la mobilité Atelier Citoyen Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-01-22 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée