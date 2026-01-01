Maison de la mobilité Atelier Citoyen Carhaix-Plouguer

Maison de la mobilité Atelier Citoyen

31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 17:30:00

fin : 2026-01-29 19:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Sur inscription, venez échanger sur les solutions de mobilité qui pourraient améliorer les déplacements sur la COB .

31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 73 53 17

