Maison de la Mobilité Don vélo !!

Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-21 17:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Wimoov lance bientôt une vélo-école pour adulte et enfant.

Votre don permettra à chacun de pédaler en sécurité… .

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 07 04 26 89

