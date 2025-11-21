Maison de la Mobilité Don vélo !! Carhaix-Plouguer
Maison de la Mobilité Don vélo !! Carhaix-Plouguer vendredi 21 novembre 2025.
Maison de la Mobilité Don vélo !!
Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-11-21 17:30:00
Date(s) :
2025-11-21
Wimoov lance bientôt une vélo-école pour adulte et enfant.
Votre don permettra à chacun de pédaler en sécurité… .
Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 07 04 26 89
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Maison de la Mobilité Don vélo !! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-07 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée