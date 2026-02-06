Maison de la Petite Enfance Montval-sur-Loir
Maison de la Petite Enfance Montval-sur-Loir samedi 14 mars 2026.
Maison de la Petite Enfance
6 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Venez à la rencontre de professionnelles pour échanger sur ces métiers. .
6 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Maison de la Petite Enfance Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-02-06 par CDT72