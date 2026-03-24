Maison de la poésie transjurassienne

Maison de la poésie transjurassienne Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vendredi 27 mars à 19h

Maison de la poésie transjurassienne à Cinquétral.

EN 2026, la MAIPO met l’accent sur toutes les formes de transmission de la poésie à voix haute.

Quoi de mieux que la parole pour déployer notre force vive !

Pour fêter ce nouveau PRINTEMPS DES POÈTES, associé comme toutes les années à la SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DE LA FRANCOPHONIE, nous vous donnons rendez-vous tout un week-end

en compagnie de Timothée LAINE, auteur et acteur qui aime jouer avec les mots, lire de la poésie orale improvisée, travailler les textes avec des musiciens pour des performances scéniques radicales. .

Maison de la poésie transjurassienne Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 22 57 18

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English : Maison de la poésie transjurassienne

L’événement Maison de la poésie transjurassienne Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE