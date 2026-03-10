Maison de la Rance Journée des Loisirs Rue du Quai Talard Lanvallay

Maison de la Rance Journée des Loisirs

Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Découverte libre d’un espace ludique et interactif sur la vallée de la Rance, par le biais de maquettes interactives, bornes audio, et vidéo, diaporama. Adapté pour tout public.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

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L’événement Maison de la Rance Journée des Loisirs Lanvallay a été mis à jour le 2026-03-10 par Côtes d’Armor Destination