JEP 2025 : visitez le site historique de l’Inalco ! Maison de la recherche de l’Inalco Paris samedi 20 septembre 2025.

L’Inalco, aussi connu sous le nom de « Langues O’ », offre aujourd’hui une expertise unique des langues et sociétés issue d’une expérience séculaire. Aucune institution, aucun pays, n’offre une telle diversité de cours, d’ouverture et de richesse de connaissance. L’institution est un acteur incontournable de la promotion et de la préservation des langues et des civilisations du monde.

A travers une visite libre et documentée retraçant l’histoire singulière du bâtiment, les visiteurs pourront découvrir diverses richesses patrimoniales. Plusieurs éléments architecturaux dont les mosaïques au sol, l’escalier monumental ainsi que les moulures et médaillons des salons historiques ont reçu le label « Patrimoine d’intérêt régional » de la Région Île-de-France en 2020. Le public aura notamment l’opportunité de consulter les volumes de la Description de l’Égypte conservés à l’Inalco, un ouvrage monumental résultant de la campagne militaire de Napoléon en Égypte.

Ateliers de calligraphie par les associations étudiantes de l’Inalco

Les associations étudiantes de l’Inalco vous proposeront de découvrir la richesse et la diversité des écritures à travers deux ateliers de calligraphie.

L’association Chaïstani proposera une immersion dans les alphabets sud-asiatiques : ourdou, télougou, tamoul, bengali et devanagari (utilisé notamment pour le hindi, le marathi et le népali).

L’association Assila, quant à elle, présentera l’art de la calligraphie arabe, véritable patrimoine vivant riche de sens et de tradition.

Speed searching – Rencontre avec les doctorants de l’Inalco

Quatre doctorants de l’Inalco, formés au sein du programme Experimentarium, vous inviteront à découvrir la recherche autrement. Ces courtes rencontres interactives sont autant d’occasions de saisir la diversité et la richesse des recherches menées à l’Inalco aujourd’hui.

Depuis janvier 2025, l’Inalco fait partie du réseau Experimentarium, un dispositif national d’initiation à la médiation scientifique pour les doctorants. Ce programme est né en Bourgogne il y a vingt ans et est aujourd’hui en plein essor. Il invite les jeunes chercheuses et chercheurs à sortir du cadre académique pour aller à la rencontre de publics variés et partager, de manière simple, vivante et interactive, leur démarche scientifique.

Ateliers et activités gratuites, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) ouvrira exceptionnellement au public les portes de son site historique, la Maison de la recherche, le samedi 20 septembre 2025 de 13h à 18h. Le thème de cette édition « Patrimoine architectural » fait écho à cet ancien hôtel particulier, dont plusieurs éléments architecturaux sont labellisés « Patrimoine d'intérêt régional ».

Le samedi 20 septembre 2025

de 13h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre, sous réserve d’une forte affluence. Dernière entrée à 17h30 !

Public adultes.

Maison de la recherche de l’Inalco 2, rue de Lille 75007 Paris

https://www.inalco.fr/evenements/jep-2025-visitez-le-site-historique-de-linalco