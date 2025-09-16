Maison de la région Figeac, projection-débat « Virage vers le futur » Figeac

Maison de la région Figeac, projection-débat « Virage vers le futur » Figeac mardi 16 septembre 2025.

Maison de la région Figeac, projection-débat « Virage vers le futur »

Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 18:30:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Cette soirée est proposée dans le cadre de la Semaine Européenne des Mobilités, (mobilités rurales alternatives á la voiture individuelle) avec la projection du film « Virage vers le futur », elle sera suivie d’un échange autour des solutions de mobilité sur le territoire.

Ce documentaire, réalisé par six associations implantées dans l’Aveyron avec l’appui des Parcs Naturels Régionaux des Grands Causses et de l’Aubrac, présente les nombreuses alternatives à la voiture en milieu rural.

Le projet était de réaliser un reportage video de sensibilisation aux alternatives à la voiture individuelle, axé sur état des lieux de la mobilité sur notre

territoire et des alternatives déjà en place et celles à développer , les réalisateurs « Les Utopiens » Samantha Duris et Olivier Perrot

Cette soirée est proposée dans le cadre de la Semaine Européenne des Mobilités, (mobilités rurales alternatives á la voiture individuelle) avec la projection du film « Virage vers le futur », elle sera suivie d’un échange autour des solutions de mobilité sur le territoire.

Ce documentaire, réalisé par six associations implantées dans l’Aveyron avec l’appui des Parcs Naturels Régionaux des Grands Causses et de l’Aubrac, présente les nombreuses alternatives à la voiture en milieu rural.

Le projet était de réaliser un reportage video de sensibilisation aux alternatives à la voiture individuelle, axé sur état des lieux de la mobilité sur notre

territoire et des alternatives déjà en place et celles à développer , les réalisateurs « Les Utopiens » Samantha Duris et Olivier Perrot .

Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr

English :

This evening is part of the European Mobility Week (rural mobility: alternatives to the private car), with the screening of the film « Virage vers le futur », followed by a discussion of mobility solutions in the area.

This documentary, produced by six associations based in Aveyron with the support of the Grands Causses and Aubrac Regional Nature Parks, presents the many alternatives to the car in rural areas.

« The project was to produce a video report to raise awareness of the alternatives to the individual car, focusing on the current state of mobility in our region and the alternatives already in place

alternatives already in place and those to be developed », the « Les Utopiens » directors Samantha Duris and Olivier Perrot

German :

Dieser Abend wird im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (Mobilität auf dem Land: Alternativen zum eigenen Auto) angeboten und zeigt den Film « Virage vers le futur ».

Der Dokumentarfilm, der von sechs im Aveyron ansässigen Vereinen mit Unterstützung der Regionalen Naturparks Grands Causses und Aubrac gedreht wurde, zeigt die zahlreichen Alternativen zum Auto im ländlichen Raum auf.

« Das Projekt bestand darin, eine Videoreportage zur Sensibilisierung für Alternativen zum eigenen Auto zu erstellen, die sich auf die Bestandsaufnahme der Mobilität in unserem Land konzentriert

die Regisseure « Les Utopiens » Samantha Duris und Olivier Perrot erklärten: « Wir haben einen Überblick über die Alternativen, die es bereits gibt und die noch entwickelt werden müssen

Italiano :

Questa serata fa parte della Settimana europea della mobilità (mobilità rurale: alternative all’auto privata), con la proiezione del film « Virage vers le futur », seguita da un dibattito sulle soluzioni di mobilità nella regione.

Il documentario, prodotto da sei associazioni dell’Aveyron con il sostegno dei Parchi naturali regionali dei Grands Causses e dell’Aubrac, presenta le numerose alternative all’automobile nelle zone rurali.

« Il progetto consisteva nel produrre un video reportage per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle alternative all’auto privata, concentrandosi sullo stato attuale della mobilità nella nostra regione e sulle alternative già esistenti e disponibili

e le alternative già esistenti e quelle da sviluppare », spiegano i registi di « Les Utopiens » Samantha Duris e Olivier Perrot

Espanol :

Esta velada se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad (movilidad rural: alternativas al automóvil privado), con la proyección de la película « Virage vers le futur », seguida de un debate sobre soluciones de movilidad en la región.

Este documental, realizado por seis asociaciones del Aveyron con el apoyo de los Parques Naturales Regionales de Grands Causses y Aubrac, presenta las múltiples alternativas al automóvil en el medio rural.

« El proyecto consistía en realizar un reportaje de vídeo para dar a conocer las alternativas al coche privado, centrándose en el estado actual de la movilidad en nuestra región y en las alternativas ya existentes y disponibles

y las alternativas ya existentes y por desarrollar », explican los realizadores de « Les Utopiens », Samantha Duris y Olivier Perrot

L’événement Maison de la région Figeac, projection-débat « Virage vers le futur » Figeac a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Figeac