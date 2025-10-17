Maison de la Réserve du bocage des Antonins Maison de la Réserve du bocage des Antonins Saint-Marc-la-Lande

Gratuit, sur inscription.

Pour accueillir le public, Deux-Sèvres Nature Environnement, gestionnaire du site, a choisi de rénover une ancienne stabulation agricole.

La Maison de la Réserve est un bâtiment voulu exemplaire et pédagogique sur l’économie circulaire, le réemploi, les matériaux biosourcés, l’intégration d’abris pour la biodiversité, la phytoépuration.

De part tous ces aspects, la Maison de la Réserve offre un exemple parfait d’une architecture de demain frugale et adaptée aux changements environnementaux et sociétaux actuels.

Maison de la Réserve du bocage des Antonins 6 rue des antonins, 79310 Saint-Marc la Lande Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine La Maison de la Réserve du bocage des Antonins a ouvert ses portes en septembre 2025.

