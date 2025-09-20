Maison de la Saône, démonstrations artistiques Maison de la Saône Belleville-en-Beaujolais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des démonstrations de différentes techniques artistiques (peinture à l’huile, peinture acrylique, peinture a tempera, fusain, etc) seront réalisées et commentées devant vous. Elles seront aussi restituées dans un contexte historique.

Maison de la Saône
Avenue du port, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Caractéristique de par la grande cheminée de brique rouge qui l'accompagne, la Maison de la Saône est une ancienne station de pompage des chemins de fer. Reconvertie depuis de nombreuses années en lieu d'exposition, elle est gérée depuis septembre 2018 par l'association Atelier Selon Toi.

© Atelier Selon Toi