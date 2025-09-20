Maison de la tradition et de la culture Arawak « Kurukuya Shikwa » & grand carbet communautaire Village Sainte-Rose de Lima à Matoury Matoury

Maison de la tradition et de la culture Arawak « Kurukuya Shikwa » & grand carbet communautaire Village Sainte-Rose de Lima à Matoury Matoury samedi 20 septembre 2025.

Maison de la tradition et de la culture Arawak « Kurukuya Shikwa » & grand carbet communautaire 20 et 21 septembre Village Sainte-Rose de Lima à Matoury Guyane

Inscription par téléphone ou par mail. Groupes de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’héritage culturel arawak avec la découverte de la maison traditionnelle « Kurukuya Shikwa » et du grand carbet communautaire. La visite sera menée par M. Charles WINGARDE, chef coutumier du village, et donnera lieu à des échanges autour de la culture et de l’architecture traditionnelle.

Village Sainte-Rose de Lima à Matoury Route de Stoupan Matoury 97351 Guyane Guyane [{« type »: « phone », « value »: « 0594353222 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-matoury.fr »}]

Plongez dans l’héritage culturel arawak avec la découverte de la maison traditionnelle « Kurukuya Shikwa » et du grand carbet communautaire. La visite sera menée par M. Charles WINGARDE, chef du et à…

Ville de Matoury