Atelier réparation textile 21 juin Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e Paris 21 juin 2025

Céline Dupuy artiste artisane textile et directrice du pôle réparations du collectif UAMEP (Une Autre Mode Est Possible), vous invite à découvrir la magnifique et dynamique Maison des associations du 11eme lors d’un atelier de réparation textile ou juste par curiosité pour se rencontrer !

Vous pourrez pratiquer en sa compagnie, les gestes de 1er secours de couture à la main pour chouchouter et aimer vos vêtements abîmés plus longtemps.

Les approches traditionnelle (invisible) et créative (visible), vous seront proposés le temps de cette mise en bouche ! Non initié.es et initié.es WELCOME

Lors de ces ateliers d’1h30 vous réparerez votre propre vêtement ! Un bouton manquant, une couture décousue, masquer une petite tâche ou un petit trou …

Préparez pour le 21 juin votre petit sac avec vos quelques vêtements à réparer, Céline choisira avec vous le plus adapté à réparer !

Au plaisir !

Durée 1h30

14h à 15h30

16h à 17h30

Le samedi 21 juin 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T17:00:00+02:00

2025-06-21T15:00:00+02:00_2025-06-21T18:30:00+02:00

fin : 2025-06-21T20:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e 8, rue du général Renault 75011 Paris

https://uneautremode.fr/ https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/

Ateliers gratuits : Venez avec votre vêtement à réparer !