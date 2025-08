Atelier gratuit de réparation textile en novembre Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e Paris

Atelier gratuit de réparation textile en novembre Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e Paris mercredi 12 novembre 2025.

Céline

Dupuy, artiste artisane textile et directrice du pôle réparations du collectif

UAMEP (Une Autre Mode Est Possible), vous invite à vous initier à l’entretien

et la couture à la main (traditionnelle et créative) pour réparer vos vêtements

de manière ludique à la Maison des associations du

11eme.

Lors de ces ateliers gratuits vous réparerez votre propre vêtement sur les conseils de Céline.

Préparez

votre petit sac de sauvetage dès maintenant. Vos

Sandwichs sont les bienvenues pour faire sa pause avant ou après l’atelier.

Programme du 12 novembre :

12h -13h: MISES EN BOUCHE « RECOUDRE » initiation couture traditionnelle : Le bouton marquant, en passant par l’ourlet et la couture décousue .

13h -14h: PLATS » REPRISER » initiation couture traditionnelle : un petit trou, la transparence de l’usure du temps…

Ateliers gratuits sur inscription : apprenez à réparer vos vêtements !

Adultes et enfants (à partir de 10 ans)

Seulement 5 places disponibles par créneaux

Au plaisir !

Ateliers gratuits : Venez avec votre vêtement à réparer !

Le mercredi 12 novembre 2025

de 12h00 à 14h00

gratuit

Inscription : https://my.weezevent.com/reparons-la-mode-reparons-le-monde-novembre

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e 8, rue du général Renault 75011 Paris

https://my.weezevent.com/reparons-la-mode-reparons-le-monde-novembre https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/