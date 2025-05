Apprenez à réparer vos vêtements à la MVAC du 12ème avec la Cadette ! – Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement PARIS, 5 juin 2025, PARIS.

La Cadette vous propose un atelier de réparation textile gratuit devant la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12ème au 181 avenue Daumesnil. Aucune compétence en couture préalable n’est requise et tout le matériel est à disposition. Tous les niveaux et tous les âges sont les bienvenus !

Pourquoi réparer ?

En 2024, les Parisiennes et les Parisiens ont jeté 17 kg de textile. Ces volumes sont en augmentation, et la majorité est jetée dans la poubelle d’ordure ménagères pour finir incinérée.

Pourtant, tous les vêtements, linges de maison et chaussures se trient, même abimés. Ils doivent être placés, propres et secs, dans un sac fermé et les chaussures liées par paire puis déposé sur les bornes textiles de l’espace public ou lors du trimobile.

Bien les jeter pour qu’ils soient recyclés est important,

mais nous pouvons agir à la source.

L’industrie textile génère entre 2 et 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année. Pourtant à l’échelle individuelle, porter un vêtement durant neuf mois supplémentaires permettrait de réduire l’empreinte carbone, les déchets et l’utilisation d’eau de 20% à 30%. Pour éviter les conséquences écologiques et sociales dramatiques de l’industrie textile, la réparation est le premier levier.

En plus de ces nombreux avantages environnementaux, ce modèle propose également une alternative économique pour un nouveau secteur de la mode.

On estime en effet que 300 000 emplois pourraient être créés en France en adoptant un modèle économique circulaire, dont la réparation est un pilier. Ces emplois de proximité sont non délocalisables et peuvent également accueillir des personnes ayant besoin d’un emploi adapté pour réussir leur insertion sociale et professionnelle.

La réparation est aussi créatrice de lien social comme le montre le mouvement des repairs café, des rendez-vous réguliers de bénévoles qui proposent d’aider qui veut à réparer ses objets du quotidien.

La réparation est un savoir qui se perd, et les objets deviennent parallèlement de moins en moins réparables.

En plus de lutter contre l’obsolescence programmée, apprendre ces techniques permet de mieux comprendre ces objets qui nous entourent en prenant confiance dans nos capacités à les utiliser pleinement et à les entretenir

Le jeudi 04 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

Le jeudi 10 juillet 2025

de 16h00 à 18h00

Le jeudi 05 juin 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS

https://www.lapetiterockette.org/friperie-atelier/

Apportez vos textiles à réparer et apprenez les bases de la couture et du reprisage sous un beau soleil !