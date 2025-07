Conférence sur le climat Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Conférence sur le climat Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS samedi 19 juillet 2025.

Dans un contexte de canicule à Paris, il est de plus en plus urgent de comprendre les mécanismes du changement climatique et les pistes d’action collective pour y remédier. Venez assister le samedi 19 juillet à une conférence gratuite et ouverte à tous à la MVAC13, qui sera organisée en trois temps :

1) Présentation du concept de « limites planétaires » ainsi que des causes et conséquences de leur franchissement : acidification des océans, appauvrissement de la couche d’ozone, perte de biodiversité, etc.

2) Présentation du rapport « Paris à 50°C » pour comprendre les enjeux des canicules dans les grandes villes et les moyens d’y faire face.

3) Echange avec le public

Venez assister gratuitement à une conférence sur le changement climatique animée par les Shifters, association présidée par Jean-Marc Jancovici.

Le samedi 19 juillet 2025

de 15h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-19T15:00:00+02:00

fin : 2025-07-19T17:30:00+02:00

Date(s) : 2025-07-19T15:00:00+02:00_2025-07-19T17:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/