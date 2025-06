Fresque du climat Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS 8 juillet 2025

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif qui permet de mieux comprendre les mécanismes du changement climatique. Basé sur les données du GIEC, cet outil de sensibilisation s’adresse à toutes et tous, sans prérequis.

En équipe, les participant·e·s reconstituent les liens de cause à effet entre les activités humaines et les bouleversements climatiques, à l’aide d’un jeu de cartes. Guidé·e·s par un·e animateur·rice, ils et elles créent ensemble une fresque visuelle puis prennent un temps d’échange sur les leviers d’action possibles.

L’atelier est gratuit, ouvert à tous, et se déroulera à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement.

Une belle occasion d’apprendre, de réfléchir collectivement et de se mettre en mouvement pour le climat !

Entrée libre dans la limite des places disponibles (14 max). Réservation conseillée à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60.

Le mardi 08 juillet 2025

de 18h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 100 ans.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MVAC13/?locale=fr_FR

Un atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux du dérèglement climatique et passer à l’action.