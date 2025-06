Fête de la musique à la future MVAC du 13e Maison de la vie associative et citoyenne du 13e Paris 21 juin 2025

Vous pourrez également découvrir en avant-première une partie des nouveaux locaux, en cours de rénovation, et assister à une exposition-bilan sur le Budget Participatif dans le 13e.

Situé au 31 rue Bobillot, dans les locaux de l’ancienne annexe de l’école maternelle Vandrezanne, cet équipement sera officiellement inauguré le samedi 13 septembre, à la suite du Forum des associations. Il offrira des conditions d’accueil et de services bien supérieures au fonctionnement actuel de la MVAC, située 11 rue Caillaux : triplement de la surface disponible, grande cour extérieure, création d’un espace de coworking, d’un studio d’enregistrement, d’une salle de danse…Cet évènement du 21 juin est l’occasion de découvrir en avant-première ce nouveau lieu ressources pour le riche tissu associatif local et d’échanger avec les équipes de la MVAC, dans une ambiance festive et de partage.

PROGRAMME :

14h15-15h : Spectacle de la compagnie « Les Petits Chantiers » : Le manteau ivre, entre le conte et le numéro de clown (à partir de 5 ans)

de la compagnie « Les Petits Chantiers » : Le manteau ivre, entre le conte et le numéro de clown (à partir de 5 ans) 15h-15h30 : Concert de musiques pop et musiques du monde par le Wishing Light Music Label, qui anime le café associatif T-Kawa

de musiques pop et musiques du monde par le Wishing Light Music Label, qui anime le café associatif T-Kawa 15h-17h : Atelier de réparation (textiles) avec 13 Avenir et quizz sur l’électronique avec la Réparothèque : apportez vos vêtements troués pour les réparer et apprenez en plus sur le fonctionnement d’appareils électriques !

(textiles) avec 13 Avenir et avec la Réparothèque : apportez vos vêtements troués pour les réparer et apprenez en plus sur le fonctionnement d’appareils électriques ! 15h50-16h : Spectacle sur l’histoire de la danse par les jeunes danseuses de la compagnie Art en danse

par les jeunes danseuses de la compagnie Art en danse 16h-17h : DJ set de musique lusophone avec All for One. Venez vous ambiancer sur le dancefloor !

de musique lusophone avec All for One. Venez vous ambiancer sur le dancefloor ! 16h-17h : Démonstration de calligraphie japonaise avec Nakaïma. Vous pourrez repartir avec votre prénom écrit en japonais !

avec Nakaïma. Vous pourrez repartir avec votre prénom écrit en japonais ! 16h-17h30 : Buffet sucré à volonté !

sucré à volonté ! 17h15-17h45 : Fanfare de Batuc’active

Le samedi 21 juin 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T17:00:00+02:00

2025-06-21T15:00:00+02:00_2025-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2025-06-21T21:00:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne du 13e 31, rue Bobillot 75013 Paris

https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/

À l’occasion de la fête de la Musique, rendez-vous à la future Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) et profitez, en famille ou entre amis, d’animations gratuites tout l’après-midi !