Conférence sur les fake news – Maison de la vie associative et citoyenne du 13e Paris, 21 mai 2025, Paris.

Comment s’informer à

l’ère du numérique ? Venez assister gratuitement au spectacle ludique,

interactif et tout public sur les fake news et la recherche d’informations en

source ouverte (OSINT), animé par Victor Baissait,

enseignant et expert des enjeux du numérique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60

Le mercredi 21 mai 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la vie associative et citoyenne du 13e 11 rue Caillaux 75013 Paris

+33156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/

Un spectacle ludique par Victor Baissait