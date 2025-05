Rencontre Généalogique des Provinces de France et de l’étranger – Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement PARIS, 11 juin 2025, PARIS.

Une Rencontre Généalogique des Provinces de France et de l’étranger aura lieu le mercredi 11 juin 2025, de 16h00 à 18h30, à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne, située au 25 rue Lantiez, Paris 17ᵉ.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Cette rencontre sera animée par un responsable associatif spécialisé en généalogie.

Plus d’infos :

Par courriel : contact.geneven@ugoh.fr

Par téléphone : 06 89 40 56 16

Le mercredi 11 juin 2025

de 16h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-11T19:00:00+02:00

2025-06-11T17:00:00+02:00_2025-06-11T19:30:00+02:00

fin : 2025-06-11T21:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement 25 rue Lantiez 75017 PARIS

+33689405616 contact.geneven@ugoh.fr

Rencontre Généalogique des Provinces de France et de l’étranger aura lieu le mercredi 11 juin 2025, de 16h00 à 18h30.