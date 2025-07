Atelier de peinture intuitive et de bien-être | Eté Solidaire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris

Atelier de peinture intuitive et de bien-être | Eté Solidaire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris samedi 5 juillet 2025.

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Le Surréalisme Participatif contribue à la programmation artistique de l’Eté Solidaire à travers son atelier de peinture intuitive et de bien-être le 5 juillet à 15:00. Alliant expression libre des émotions et relaxation guidée, cet atelier fait de la création un véritable levier de reconnexion à soi.

Créatrice d’expériences artistiques, le Surréalisme participatif vise à favoriser l’épanouissement personnel de chacun au travers de voyages hypnotiques provoqués par l’art et les ateliers d’artiste Anna Edlin au carrefour de l’art plastique, du spectacle vivant et des états de conscience.

Merci de bien vouloir réserver par mail à l’adresse suivante: surrealismeparticipatif@gmail.com.

Rendez-vous le 5 juillet à 15:00 à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement pour un atelier mêlant création et douceur !

Le samedi 05 juillet 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T15:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T17:00:00+02:00

Date(s) : 2025-07-05T15:00:00+02:00_2025-07-05T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e 4, rue Amélie 75007 Paris