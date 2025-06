Conférence « Des remparts de Lutèce aux « fortifs » de la Zone » avec VSArt | Eté Solidaire Maison de la vie associative et citoyenne du 7e Paris 2 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association VSArt contribue à la programmation culturelle de l’Eté Solidaire en vous invitant à sa conférence « Des remparts de Lutèce aux « fortifs » de la Zone » à la Maison de la vie associative et citoyenne du 7e.

« Depuis son époque gallo-romaine, Paris, alors Lutèce, n’a cessé de se protéger des convoitises de ses voisins déterminés à l’envahir, que ce soit les « barbares » ou l’Anglais… C’est ainsi que jusqu’au XXe siècle, des murs ont entouré notre capitale, évoluant avec elle, au fur et à mesure qu’elle se développait et s’agrandissait. (…) Survolons 20 siècles d’histoire de notre capitale à travers ses enceintes disparues…«

Association loi de 1901 créé en 1986, reconnue d’intérêt général, VSArt apporte le réconfort par l’art et la culture aux populations fragiles, de tous âges et toutes conditions.

Depuis 1986, VSArt organise chaque année près de 3 000 animations culturelles en France. Plus de 60 000 personnes – adultes et enfants en situation de fragilité – en bénéficient.

Merci de bien vouloir réserver par mail à l’adresse suivante: maison.asso.07@paris.fr.

Rendez-vous le mercredi 2 juillet 2025 à la Maison de la vie associative et citoyenne à 18:30 pour découvrir Paris comme vous ne l’avez jamais vu !

Le mercredi 02 juillet 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-02T21:30:00+02:00

2025-07-02T19:30:00+02:00_2025-07-02T21:00:00+02:00

fin : 2025-07-02T23:00:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne du 7e 4 rue Amélie 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, Volontariat et Soutien par l’Art (VSArt) organise la conférence « Des remparts de Lutèce aux « fortifs » de la Zone » à la MVAC le 2 juillet à 18:30.