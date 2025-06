Fête des bébés avec l’Ecole des Grands-Parents Européens | Eté Solidaire Maison de la vie associative et citoyenne du 7e Paris 27 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’École des Grands-Parents Européens (EGPE) contribue à la programmation participative de l’Eté Solidaire à travers la Fête des bébés destinée à la petite enfance: jusqu’à l’âge de trois ans. Cette animation met en lien des familles à travers la découverte d’ateliers sensoriels, moteurs et cognitifs. Une table ronde est proposée avec pour thème : être parent en 2025.

Créée il y a bientôt 30 ans, l’EGPE compte une cinquantaine de bénévoles actifs à Paris ainsi que neuf antennes régionales. L’EGPE se veut être un Observatoire de la Grand-parentalité afin d’acquérir une fonction de représentation des grands-parents auprès des pouvoirs publics, des organismes familiaux et sociaux, de la presse et du grand public.

Rendez-vous le 27 juin 2025 à 13:30 à la Maison de la vie associative et citoyenne du 7e !

Le vendredi 27 juin 2025

de 13h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-27T16:30:00+02:00

2025-06-27T14:30:00+02:00_2025-06-27T17:30:00+02:00

fin : 2025-06-27T19:30:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne du 7e 4, rue Amélie 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, l’École des Grands-Parents Européens anime la fête des bébés le 27 juin à la Maison de la vie associative et citoyenne du 7e.