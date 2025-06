Exposition « À la recherche de la lumière – Lueurs d’espoir pour l’humanité » / Été solidaire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris 20 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand retour

dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en s’affiliant à Paris en Seine. Cette

année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne ont pu

compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer plus

d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Association SEV contribue à la programmation

culturelle de l’Été solidaire à travers une exposition réunissant des femmes photographes venues des quatre coins de la planète autour d’un thème porteur: la lumière comme symbole d’espoir, de paix et de résilience dans un monde en perpétuel mouvement. Du 20 au 27 juin de 14h à 21h, venez découvrir une sélection de photographes de talent à la Maison de la Vie associative et citoyenne du 7e : les entrées sont libres !

Vous êtes également toutes et tous conviés au vernissage le 21 juin de 14h à 21h.

Rendez-vous le 20 juin à 14h !

Du vendredi 20 juin 2025 au vendredi 27 juin 2025 :

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e 93, rue Saint-Dominique 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, l’exposition « À la recherche de la lumière – Lueurs d’espoir pour l’humanité » réunit des femmes photographes venues du monde entier à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e.