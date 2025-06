Un été de tricot pour un hiver solidaire ! Maison de la vie associative et citoyenne Paris 1 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Le Club Malar, la Maison de la vie associative et citoyenne et les Tricots solidaires contribuent à la programmation artistique de l’Eté Solidaire à travers un atelier de tricot. Venez tricoter une écharpe ou un bonnet qui seront ensuite distribués dans le cadre de boîtes solidaires cet hiver. L’atelier s’adressent à tous les niveaux et le matériel nécessaire vous sera fourni.

Merci de bien vouloir réserver soit par téléphone au 01 53 59 44 90, soit par mail à l’adresse suivante: maison.asso.07@paris.fr.

Rendez-vous à la Maison de la vie associative et citoyenne les 1er et 22 juillet 2025 à 10:00 pour tricoter des liens !

Le mardi 22 juillet 2025

de 10h00 à 12h00

Le mardi 01 juillet 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-01T13:00:00+02:00

2025-07-01T11:00:00+02:00_2025-07-01T13:00:00+02:00;2025-07-22T11:00:00+02:00_2025-07-22T13:00:00+02:00

fin : 2025-07-22T15:00:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne 4 rue Amélie 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, le Club Malar, les Tricots solidaires et la MVAC vous invitent à un atelier tricot, dont les créations seront ensuite distribuées via des boîtes solidaires cet hiver.