Découvrez la culture malgache pendant l’Eté Solidaire autour d’une vente solidaire Maison de la vie associative et citoyenne Paris 28 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Ambohimalaza France contribue à la programmation de l’Eté Solidaire autour d’une vente de produits d’artisanat malgache au profit d’une école de la commune. Les 28 et 29 juin à 10:00, on vous attend à la Maison de la vie associative et citoyenne pour découvrir une partie de la culture malgache à travers un geste solidaire.

Ambohimalaza France est une association qui réunit les natifs, les originaires d’Ambohimalaza (Madagascar) ainsi que leurs amis afin de réaliser des projets communs en vue de contribuer au développement de Madagascar.

Rendez-vous le 28 juin !

Du samedi 28 juin 2025 au dimanche 29 juin 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Maison de la vie associative et citoyenne 4, rue Amélie 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, Ambohimalaza France organise une vente de produits d’artisanat malgache au profit d’une de ses écoles à la Maison de la vie associative et citoyenne du 7e.