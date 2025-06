Exposition & jeux : à la rencontre des animaux mal-aimés Maison de l’animal PARIS 1 juillet 2025

Corneille,

pigeon, rat, renard, blatte, moustique, frelon, limace… Ils vous dérangent, vous dégoûtent parfois, vous font peur souvent ? Et si on apprenait à mieux les connaître ?

La Maison de l’animal consacre une grande exposition à ces espèces qui partagent notre quotidien et que l’on juge (souvent injustement) indésirables. L’occasion de changer de regard, de découvrir leurs rôles dans l’écosystème et de s’interroger sur notre rapport aux animaux dits « nuisibles ».

Au programme :

Des contenus

pédagogiques accessibles à tous, issus des travaux du Muséum national

d’Histoire naturelle et d’associations partenaires.

Les planches

de la bande dessinée Victor de Notre-Dame signée Val Reiyel.

Les créations

graphiques de Melissa Polge autour du rat : exploration sensorielle et atlas

visuel de sa représentation à travers les siècles.

Des jeux pour

petits et grands… dont un jeu de piste à tester en famille !

Et pour

prolonger l’expérience, une sélection d’ouvrages thématiques en libre

consultation.

Deux temps forts à ne pas manquer :

·

Mardi 1er

juillet : rencontre avec Val Reiyel, autrice de Victor de Notre-Dame. Elle sera

présente toute la journée.

·

Mercredi 2

juillet, de 14h30 à 16h : les bibliothécaires de la médiathèque Hélène Berr

viennent raconter des histoires d’animaux mal-aimés aux petites et grandes

oreilles.

Une expo qui piquera

votre curiosité…

Du mardi 15 juillet 2025 au mercredi 16 juillet 2025 :

mardi, mercredi

de 10h00 à 17h00

Du mardi 08 juillet 2025 au mercredi 09 juillet 2025 :

mardi, mercredi

de 10h00 à 17h00

Du mardi 01 juillet 2025 au mercredi 02 juillet 2025 :

mardi, mercredi

de 10h00 à 17h00

gratuit

Accessible au public sans réservation (entrée libre).

Tout public.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 PARIS

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr

À la Maison de l’animal, les corneilles, rats, frelons et autres créatures mal-aimées prennent leur revanche ! Une expo ludique et instructive pour bousculer les idées reçues et s’amuser en famille.