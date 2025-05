LAURA GONZÁLEZ CABRERA, VICTORIA CÔTÉ PÉLÉJA, ANDRÉ ATANGANA, FRANÇOIS ROUSSEAU / Irruption – Maison de l’architecture Ile-de-France – Chapelle des Récollets Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation, danse, vidéo

Laura GONZÁLEZ CABRERA, Plasticienne (ESPAGNE)

Victoria CÔTÉ PÉLÉJA, Danseuse (QUÉBEC)

André ATANGANA, Chorégraphe, Vidéaste (FRANCE)

François ROUSSEAU, Photographe, Vidéaste (FRANCE)

Laura González Cabrera, artiste basée aux îles Canaries, s’inspire de ses déambulations parisiennes où elle découvre les Cariatides, figures féminines sculptées ornant les façades des immeubles. Ces statues, alliant grâce et force, soutiennent symboliquement le poids de l’architecture, créant un contraste entre fragilité humaine et rigidité structurelle. Laura González Cabrera interroge la représentation des femmes. Elle crée

une structure suspendue de 12 mètres, tressée de cordes, évoquant leur puissance. Autour, une chorégraphie d’André Atangana, interprétée par Victoria Côté Péléja, et des vidéos de François Rousseau projetant les Cariatides et la danse, forment une installation vivante où les œuvres se mêlent et dialoguent.

Partenariat :

La Maison de l’architecture Ile-de-France et le Centre international d’accueil et d’échanges des Récollets.

Avec le soutien de

Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, la Ville de Paris et le café

A.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 02h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie et en fauteuil avec assistance.

Tout public.

Maison de l’architecture Ile-de-France – Chapelle des Récollets 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (205m)

Bus -> 4654 : Verdun / Paris Est (Paris) (156m)

Vélib -> Récollets – Square Villemin (45.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Structure, danse et vidéos s’entrelacent et forment une installation vivante.