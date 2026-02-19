Maison de l’Eau Changé

Maison de l’Eau

51 rue de l’estérel Changé Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Exploration de l’espace proposée par le Club d’Astronomie de l’Université du Mans comment utiliser les instruments d’observation, distinguer les planètes des galaxies, les nébuleuses des constellations et compter en années-lumière.

En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera au Club d’astronomie (Université du Mans). .

51 rue de l’estérel Changé 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00

English :

Space exploration offered by the Club d?Astronomie de l?Université du Mans

