Maison de l’enfance Ba.Baribulles

Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Organisé par l’association Galipette en partenariat avec la Grande Boutique

Rencontre sonore mouvementée. Un Bé à Ba sonore pour petites oreilles et grande imagination.

Les Baribulles diverses et variées de Ronan Le Gouriérec poursuivent leur chemin et croisent les Bavardages multiples et colorés de Chloé Cailleton. De Balbutiements en Babillages nos deux personnages se découvrent, échangent, s’apprivoisent, improvisent et s’emBarquent dans un Ballet de Balles sonores.

De Bamako à Bali en passant par Bannalec ou les Balkans, sans s’interdire de nombreux Bazars sonores imaginés, Chloé et Ronan Badinent avec les sons, Balancent des rythmes sans Baguette, Barbouillent des improvisations et délivrent un monde sonore Bariolé.

Ils emBarquent le jeune public dans un grand Bal d’émotions emBallant, laissant les Bambins tout BaBa… .

Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 79 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maison de l’enfance Ba.Baribulles

L’événement Maison de l’enfance Ba.Baribulles Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée