Maison de l’enfance Café des métiers de la petite enfance Carhaix-Plouguer

Café des métiers de la petite enfance

Maison de l'enfance Carhaix-Plouguer Finistère

17 janvier 2026, 14:30

13:00

2026-01-17

Un temps fort qui réunit chaque année des professionnels et des organismes de la petite enfance pour informer les jeunes en réflexion sur leur orientation, les personnes en reconversion professionnelle, et favoriser les échanges autour des réalités du secteur. .

Maison de l'enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

