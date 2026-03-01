Maison de l’enfance Semaine de la Petite Enfance

Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 17:45:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-03-11

Le mois de mars annonce l’arrivée du printemps, mais aussi la saison des Semaines Petite Enfance !

Au programme, un spectacle, des ateliers, des temps forts… en cliquant sur le PDF suivant: .

Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 79 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maison de l’enfance Semaine de la Petite Enfance

L’événement Maison de l’enfance Semaine de la Petite Enfance Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-03 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée