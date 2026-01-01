Maison de l’enfance un espace Snoezelen

Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Plongez dans l’espace Snoezelen dédié à la détente et à l’exploration des sens.

Lumières douces, ambiances apaisantes et objets aux textures variées vous invitent à un moment de calme et de découverte .

Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 44 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Maison de l’enfance un espace Snoezelen Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée