Maison de l’enfance un espace Snoezelen Carhaix-Plouguer
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
Plongez dans l’espace Snoezelen dédié à la détente et à l’exploration des sens.
Lumières douces, ambiances apaisantes et objets aux textures variées vous invitent à un moment de calme et de découverte .
Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 44 44
English :
