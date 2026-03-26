Maison de quartier Rock’n Virevialle 10

140 Passage Jean Rostand Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Conservatoire de musique et de danse de Tulle en partenariat avec l’association Jeunesse et Culture de Virevialle organise une scène ouverte avec plusieurs groupes de musique actuelles. .

140 Passage Jean Rostand Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 29 57 ajcvirevialle@free.fr

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English : Maison de quartier Rock’n Virevialle 10

L’événement Maison de quartier Rock’n Virevialle 10 Tulle a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze