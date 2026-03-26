Maison de quartier Rock’n Virevialle 10 Tulle
Maison de quartier Rock’n Virevialle 10 Tulle samedi 4 avril 2026.
Maison de quartier Rock’n Virevialle 10
140 Passage Jean Rostand Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Conservatoire de musique et de danse de Tulle en partenariat avec l’association Jeunesse et Culture de Virevialle organise une scène ouverte avec plusieurs groupes de musique actuelles. .
140 Passage Jean Rostand Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 29 57 ajcvirevialle@free.fr
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English : Maison de quartier Rock’n Virevialle 10
L’événement Maison de quartier Rock’n Virevialle 10 Tulle a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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